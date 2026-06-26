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Марафон-медитация с живым эмбиент звучанием от техно-музыкантов

Михайловский проезд, 3В

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Завершение:

от 2200₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Двухдневный марафон-медитация с живым эмбиент звучанием на мощном звуке, масштабным медиа-артом и полным погружением в атмосферу звука и света. Что это такое? «Ритм.Ноль» — это радикальная альтернатива повседневному течению времени. Коллективный опыт полной «остановки» вне зависимости от степени твоей перегрузки. Не клуб, не фестиваль, не йога-ретрит. Уникальный опыт на стыке контркультур: саморазвитие, здоровый образ жизни, техно и искусство. Пространство Уникальное атмосферное пространство с 16-и метровыми сводами, сходу погружающее в эмоции. Игра света и оттенков голубого бетона в купе с масштабной архитектурной формой — это уже само по себе место, которое надо увидеть. Кодекс участника «Ноль» алкоголя, телефонов и разговоров. Неограниченно: дышать, закрывать глаза, растягиваться, слушать, наблюдать. Программа Каждый день — 6 часовых медитативных сессий с живым эмбиентом от техно-музыкантов После полуночи «Ритм.130»: 3-х часовая техно-терапия с танцевальной частью от техно-звезд. Плюс два живых концерта с главными звёздами: Никола Мельников и оркестр (живое выступление), а также эмбиент-сеты от Наташи Абель, Бориса Спайдер и других звёзд электронной и техно-музыки.

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Комментарии

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Аня
26 июня, 18:59

С билетом на сб, смотрю сторис команды и там такую красоту завозят, оч жду

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