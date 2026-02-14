Совместно с Weird Cinema Club, в честь дня влюбленных, покажут изобретательный ромком Бэна Палмера «Man Up». Любовь и страсть с первого взгляда — что может быть лучше в этот день? Показ пройдёт на языке оригинала, с английскими субтитрами. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.