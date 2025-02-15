Макс Рихтер «Музыка для влюбленных»
просп. Мира, 119, стр. 14
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от 1750₽ до 3400₽
Возраст 6+
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Фестивали
Про событие
Присоединяйся к незабываемому музыкальному событию в тропической оранжерее ВДНХ, где популярный оркестр HighTime orchestra исполнит шедевры Макса Рихтера в рамках Фестиваля «Музыка для влюблённых»! Ты погрузишься в атмосферу волшебства и эмоций. Макс Рихтер — один из самых влиятельных композиторов-постминималистов современности, чья музыка завораживает слушателей по всему миру. На концерте ты услышишь его знаменитые произведения, включая переосмысленный цикл «Времена года» Антонио Вивальди и музыку к культовым фильмам, которая подарит невероятные впечатления и погрузит в мир звукового искусства. Завораживающие авторские аранжировки перенесут в совершенно иной мир!
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