Присоединяйся к незабываемому музыкальному событию в тропической оранжерее ВДНХ, где популярный оркестр HighTime orchestra исполнит шедевры Макса Рихтера в рамках Фестиваля «Музыка для влюблённых»! Ты погрузишься в атмосферу волшебства и эмоций. Макс Рихтер — один из самых влиятельных композиторов-постминималистов современности, чья музыка завораживает слушателей по всему миру. На концерте ты услышишь его знаменитые произведения, включая переосмысленный цикл «Времена года» Антонио Вивальди и музыку к культовым фильмам, которая подарит невероятные впечатления и погрузит в мир звукового искусства. Завораживающие авторские аранжировки перенесут в совершенно иной мир!