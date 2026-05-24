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Магия линий

Винсент, Садовническая улица, 57с1

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по акварели. Кто или что окажется на твоей картине ты узнаешь или почувствуешь на занятии. Это могут быть хрустальные замки, ундины и русалки, ночные карнавалы, волшебные сады и всё, что рождает воображение. Вдохновением станут вдумчивый индивидуальный подход автора к каждому ученику и фантастические сюжеты на картинах выставки в галерее. Акварель один из самых распространённых материалов в искусстве. С её помощью и туши можно создать легкие текстуры и формы, передать чувственность и характер работы. Опытный преподаватель уделит время каждому и поможет создать красивую картину или открытку. В перерывах тебя ждут ароматные напитки и угощения. Все материалы включены в стоимость. О художнике: Алла Колпакова художник-график, иллюстратор, доцент кафедры живописи и рисунка РГУ им. А. Н. Косыгина. Продолжительность: примерно 3 часа.

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