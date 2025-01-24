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Магия и миф в современном мире

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Под тонкой пленкой современной культуры и естественнонаучных знаний в людском сознании тайно обитает примитивный дикарь. Часто во вполне разумных и логичных поступках люди, сами того не подозревая, опираются на древнейшие мифологические представления о законах мира и применяют примитивную магию. Эта лекция о том, как выглядит мифологическая модель мира в человеческом подсознании, как с ней жить и защищать себя от опасностей реальных и мнимых. Лектор: Андрей Шаповалов – кандидат исторических наук, археолог, этнограф, писатель, сценарист, музейный топ-менеджер и куратор. Количество мест ограничено.

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