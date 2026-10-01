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Мафия в стиле «Мистер и Миссис Смит»

Вип комната ресторана, метро улица 1905 года

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

В субботу Mastergame приглашает на вечер, который станет секретом. Красивые женщины, харизматичные мужчины, опасные интриги и игра, в которой никому нельзя доверять на 100%. В этот вечер всё как в кино: секретные роли, блеф, психология, неожиданные повороты и борьба за победу. Особенность вечера — два ведущих и одна игра. Вдвое больше интриги, эмоций и непредсказуемых моментов. Не играл раньше? Не проблема! Правила объяснят, а в атмосферу ты погрузишься с первых минут. Дресс-код: чёрный и белый. Элегантность, чёрный цвет и немного шпионского шика. Запись в ТГ

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