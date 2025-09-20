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Мафия на английском

школа Big Wig, Трубная улица, 29с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Хочешь улучшить свои знания английского языка и хорошо провести субботний вечер? Приходи поиграть в Мафию на английском. Мероприятие проводится каждую неделю по субботам. Предварительное подтверждение через менеджера обязательно. Мафия — психологическая ролевая игра с детективным сюжетом. Мирные жители обезумели от беспредела мафии и выносят решение посадить в тюрьмы всех до одного. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения законопослушных граждан. Так проходят дни и ночи, пока одна из команд не одержит победу. Игра имеет международный формат, участие принимают представители разных стран: США, Перу, Англия, Мексика и другие. Во время игры ты сможешь: — потренировать разговорную речь в игровом формате; — пополнить словарный запас и избавиться от языкового барьера; — обзавестись новыми интересными знакомствами. Запись в вотсап по кнопке

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