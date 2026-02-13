У каждого великого кутюрье есть своя муза. У Ива Сен-Лорана, творившего на протяжении 40 лет, их было значительно больше одной. Кто они — женщины, сформировавшие эмоциональный и визуальный мир Сен-Лорана? На лекции будут говорить о тех, кто вселял в Ива веру, силу и смелость, дарил ему любовь и всегда был рядом. Обсудят не просто муз, а личности, чьи характеры, стили и отношения с дизайнером отражались в коллекциях YSL — о матери Люсьен, мадам Бовари, Виктуар Дутрело, Катрин Денёв, Лулу де ла Фалез, Бетти Катру и других важных женщинах кутюрье. О лекторе: Ольга Шевченко — шеф-редактор BURO., fashion-редактор и преподаватель Британской высшей школы дизайна. Сбор гостей в 19:00, начало события в 19:30. В стоимость любого билета включены угощение, чай и вино.