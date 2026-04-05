Мало у кого найдётся такое чувство насыщенности, как у Достоевского. Каждый его роман — это гремучая смесь страсти, тщеславия, одержимости, ненависти и любви. Жажды спасти или спастись. Всё это не всегда оставляет персонажа целым и невредимым в духовном или даже физическом смысле. На лекции поговорят о нескольких произведениях писателя и его романтических отношениях, которые порой столь же насыщены, а иногда даже более безумны, чем поступки персонажей Достоевского. Была ли настоящая любовь в жизни Фёдора Михайловича? Чему мы можем научиться у него или его персонажей? Ответы на эти вопросы постараются найти на литературной встрече. О лекторе: Пошнагова Элина Геннадьевна — лектор-литературовед и популяризатор классической литературы, преподаватель. Специализируется на творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М.И. Цветаевой и А.С. Пушкина. Создатель проекта книжного клуба «Не читал, но обсуждаю» и автор одноименного канала со статьями о литературе и связи литературы с жизнью.