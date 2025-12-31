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lucky new year 2026

Оригинал, улица Земляной Вал, 9А

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 160000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Встречай 2026 год на высшем уровне изысканности в кругу тех, чей музыкальный вкус гарантирует фееричность главного праздника в году. LineUp: Прямо под бой курантов — сет от izhevski, далее — agraba с фирменной космической мелодичностью и легендарный spy.der. Продолжат до первого в году рассвета под сет идейной вдохновительницы вечеринки, лизы лукашевой, и резидентов lucky day. agraba izhevski lilo andzho luckashyowa nika kubrak spy.der romey Забронировать стол можно по номеру телефона.

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