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Луч Смерти

Российская государственная библиотека для молодёжи, Большая Черкизовская улица, 4к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Экспериментальный, провальный, наполовину утерянный. Фильм, которого могло и не стать. «Луч смерти» — аппарат, взрывающий горючие смеси на расстоянии. По сюжету фильма агенты вражеской разведки выкрадывают изобретение, и оно становится орудием подавления рабочей забастовки в их стране. Однако дальше всё развивается по совсем другому сценарию… Посмотришь ленту советского режиссёра Льва Кулешова, созданную при участии Всеволода Пудовкина и по сценарию последнего. Поговоришь об экспериментальной киноленте и разберёшься, почему в своё время она была подвергнута резкой критике. После просмотра состоится обсуждение фильма с Татьяной Недоступовой, продюсером проекта.

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