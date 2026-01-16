Экспериментальный, провальный, наполовину утерянный. Фильм, которого могло и не стать. «Луч смерти» — аппарат, взрывающий горючие смеси на расстоянии. По сюжету фильма агенты вражеской разведки выкрадывают изобретение, и оно становится орудием подавления рабочей забастовки в их стране. Однако дальше всё развивается по совсем другому сценарию… Посмотришь ленту советского режиссёра Льва Кулешова, созданную при участии Всеволода Пудовкина и по сценарию последнего. Поговоришь об экспериментальной киноленте и разберёшься, почему в своё время она была подвергнута резкой критике. После просмотра состоится обсуждение фильма с Татьяной Недоступовой, продюсером проекта.