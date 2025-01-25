«Ложь и честность в современном мире». На мастерской рассмотрят проблему с разных точек зрения: психологической, этической и философской. - Почему люди врут? Природа лжи: мотивы, формы и цели. - Можно ли быть честным в современном мире? - Не сказать правду — это тоже соврать? - Лгать и фантазировать — одно и то же? - «Ложь во спасение» и «святая ложь» — благо или зло? - Как распознать ложь? Участники будут искать ответы на мастерской* *психологическая мастерская — нетворкинг, который включает в себя лекционную часть, обсуждение, обмен мнениями, опытом, применение полученных знаний в парах, тройках и в общем круге.