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Психологическая мастерская «Ложь»

Психологический центр, Пестовский переулок, 9, Жилой дом розовый, вход со двора (через арку), далее направо и до конца двора

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

«Ложь и честность в современном мире». На мастерской рассмотрят проблему с разных точек зрения: психологической, этической и философской. - Почему люди врут? Природа лжи: мотивы, формы и цели. - Можно ли быть честным в современном мире? - Не сказать правду — это тоже соврать? - Лгать и фантазировать — одно и то же? - «Ложь во спасение» и «святая ложь» — благо или зло? - Как распознать ложь? Участники будут искать ответы на мастерской* *психологическая мастерская — нетворкинг, который включает в себя лекционную часть, обсуждение, обмен мнениями, опытом, применение полученных знаний в парах, тройках и в общем круге.

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