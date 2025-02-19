«Локо Чимбали» (Loco Cimbali) — авторская винодельня, которая славится премиальными винами терруара Балаклавской долины. За вино здесь отвечает выдающийся российский винодел, мастер-перфекционист и главный энтузиаст Севастопольского терруара Олег Репин. Сможешь узнать историю Loco Cimbali из первых рук — на встрече с бренд-амбассадором Николаем Скиба. На мероприятии расскажут о производстве, сортах винограда, названии винодельни, особенностях закладки виноградников и других тонкостях, а также познакомимся с флагманскими винами хозяйства. Ты сможешь пообщаться с Николаем в непринужденной обстановке, задать вопросы о виноделии и виноградарстве, обсудить стилистику вин «Локо Чимбали» и удачные гастрономические пары. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.