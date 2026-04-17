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Фестиваль керамики

Особняк В. А. Лемана, Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Первый собачий Фест. Посвящают его всем созданиям, имеющим отношение к псовым: шакалам, лисам и, конечно, домашним собакам разных пород. Тебя будет ждать: — 100 мастеров с авторскими работами — Шакалий квест прямо от метро и тест «какой ты пёс?» в усадьбе — квест по усадьбе Лемана — чилл в саду под живую музыку — мастер-классы: гончарка, лепка, живопись, создание диффузора, свечей, витраж Тиффани, мозаика и многие другие. Занятия проходят без записи в свободном режиме и оплачиваются лично мастеру. 17-19 апреля с 12:00 до 20:00

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