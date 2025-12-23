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Лиза Варвара Аранова

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ты когда-нибудь встречал комиков, которые не просто шутят, а будто вскрывают реальность под другим углом — неожиданным, острым и очень честным? Лиза Варвара Аранова как раз такая. У неё свой темп, свой голос, своё настроение, и она не пытается никому подражать. Она выходит на сцену и сразу задаёт атмосферу, в которой хочется слушать. Лиза — из тех, кто умеет говорить о жизненных мелочах так, будто это важные события, и о важных вещах так, что они вдруг становятся понятнее и ближе. Она не боится странных тем, неловких ситуаций и тех самых мыслей, которые обычно держишь при себе. И вот ты сидишь, слушаешь, смеёшься — и в какой-то момент понимаешь, что она аккуратно вытаскивает наружу то, о чём ты сам давно хотел сказать. В её юморе есть и дерзость, и мягкость — редкое сочетание. Она может подать шутку тихо, почти буднично, но попасть ровно в то место, откуда потом долго не вытащить улыбку. Если ты ещё не видел её выступлений, самое время исправить. Лиза — тот комик, после которого ловишь себя на мысли: «Хм… интересно, о чём она пошутит в следующий раз?»

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