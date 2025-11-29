Вечеринка для маленьких монстров, которые готовы разрывать танцпол под песни королевы вечера — Леди Гагы. Что тебя ждёт? — 1300 квадратных метров яркого пространства для настоящих «Little Monsters» — 5 часов песен королевы вечера — Фотозона в духе одного из видеоклипов Гаги — Яркое шоу по мотивам хитов Леди Гаги — Профессиональный фотограф — Конкурс образов на самого яркого двойника Леди Гага (всего будет три победителя) — Розыгрыш подарков (мерч, винил, диски и многое другое) — Обновлённые интерактивы на сцене — Игры от Dendy & Sega на большом экране в отдельном зале — Расширенный маркет с новым ассортиментом — Коллекционный значок каждому гостю на входе