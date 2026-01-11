Гостей ждут три танцпола, популярные артисты электронной сцены, перформансы по мотивам книг, фотозоны и масштабное световое шоу. Что натворит Печорин, если пустить его «за диджейку»? Как глубоко зайдёт философ, если окружить его звуком модульных синтезаторов? О чём договорятся герои антиутопий в разгар рейва? «ЛитРЕЙВ» предлагает увидеть, что происходит, когда книги становятся частью вечеринки. У каждого из трёх танцполов будет своё звучание: танцевальный поп, эмбиент и техно. В программе — KOVYAZIN D (System 108), ABELLE (Arma, Outline), популярные LAVBLAST, нашумевший BORIS REDWALL и другие знаковые артисты электронной сцены. На эмбиент-сцене музыканты выступят с модульными синтезаторами: звук будет рождаться прямо во время лайвов и не повторится никогда. В разных частях библиотеки появятся фотозоны и книжный развал, а также пройдёт аудиальный перформанс «Шёпот страниц». Музыкальную программу дополнит визуально-световое сопровождение от студии «СЕТАП». В основе визуальных решений и перформансов — классика, культовая проза и современные книги: от Лермонтова и Замятина до Мердока и Джукич. Литературные герои появятся среди гостей и станут частью музыкальной программы. Для поклонников вселенной «Atomic Heart» издательство готовит особенные пасхалки. Один из центральных перформансов — «Писатель за стеклом». Гости смогут наблюдать за процессом создания книги: от первой идеи и пробы пера до поиска собственного почерка.