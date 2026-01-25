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Литературный вечер по книге «Волшебная зима» Туве Янссон

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Согревающая встреча в самый разгар зимы. Тебя ждёт авторская лекция о пути и творчестве писательницы, напиток и десерт (в билет уже включён депозит 700 рублей), общение с единомышленниками и создание уникальных коллажей в скетчбуках (предоставляются новеньким) по мотивам книги. Сказка Туве Янссон — не просто детская история. Она о том, как найти свет, когда вокруг темно, и как важно иногда остаться наедине с собой, чтобы повзрослеть. Читать её в январе — особое удовольствие: в это время хочется именно такого тихого, глубокого уюта, как на кухне у Муми-мамы, где всегда найдётся место доброму слову и горячему чаю. На встрече будут обсуждать философию зимней долины, поговорят о том, как мы сами переживаем зиму, и, конечно, наполнятся теплом в душевной компании. Чтобы продлить послевкусие вечера, для тебя подготовили особенный подарок с собой — коробочку с двумя кусочками домашнего французского тарта разных вкусов ручной работы. Прочитать книгу к встрече желательно, но не обязательно. Дресс-код: приходи в своём самом уютном свитере. Количество мест ограничено. В стоимость включены: авторская лекция, все материалы для коллажа, литературный скетчбук, 700 рублей депозита на напиток, десерт и подарок.

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