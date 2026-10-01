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Литературный вечер: Довлатов «Заповедник»

Государственный академический театр имени Е. Вахтангова
ул. Арбат, д.26,

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Самый весёлый вечер о самом грустном писателе. «Заповедник» — одно из ключевых произведений Довлатова. На первый взгляд, это цепь ироничных, почти анекдотических эпизодов, но за лёгкостью и юмором постепенно проступает глубокий внутренний кризис человека. Для героя поездка в «Заповедник» становится попыткой бегства от неудач и разрушенной жизни. Не находя взаимопонимания с близкими, он уходит в созданный им мир, где реальность можно переписать, а боль — обернуть в шутку. Но возможно ли спрятаться от жизни, превратив её в текст? Где проходит граница между внутренним убежищем и бегством? В исполнении Андрея Мартынова и Арины Долгих со сцены прозвучат знаменитые фрагменты довлатовской прозы, полные тонкого юмора и ностальгии. Живая подача текста, минимум декораций — максимум смысла и блестящей прозы.

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