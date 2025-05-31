Лев Ерёменко — участник «StandUp на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», резидент «StandUp Club№1». Событие состоится в «Большевик Лофт». Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам, на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. На входе потребуется паспорт.