Италия — это не только вино, но и лёгкие, освежающие коктейли: аперитивы на террасе и спритцы на закате. На коктейльном мастер-классе поговоришь о том, как формируется летнее меню, какие напитки выбирают сами итальянцы и почему в жару так важны баланс, лёгкость и правильная подача. За вечер ты приготовишь 3 летних коктейля своими руками — с акцентом на итальянские вкусы и настроение. Разберёшь базовые техники, научишься работать с ингредиентами и поймёшь, как повторить эти рецепты дома без сложного оборудования. Особое внимание уделят гастрономии: к коктейлям будут поданы блюда от итальянского бренд-шефа ресторана. Они подчеркнут вкус каждого напитка и помогут собрать полноценное летнее сочетание. В стоимость билета включены мастер-класс, 3 коктейля и 3 блюда.