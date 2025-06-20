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Летний книжный клуб в Eggsellent

Eggsellent, Несвижский переулок, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Книжный клуб на розовой веранде с вином и соосновательницей кафе – Светой. В плане – серьёзные тексты, но быть знатоком истории необязательно. Главное — подготовиться и прочитать книгу ко встрече, чтобы тебе было комфортно обсудить, поспорить или согласиться. А можно просто посидеть и послушать, чтобы потом отрефлексировать с собой. Ко встрече 20 июня необходимо прочитать: Николай Некрасов — «Кому на Руси жить хорошо», «Саша», «Русские женщины». Также шеф-бариста Кей выбрал несколько красных вин по бокалам, чтобы было чуть проще влиться в беседу и просто расслабиться в конце недели.

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