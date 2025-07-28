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[солдаут] Летний фестиваль кино на крыше: «Три метра над уровнем неба»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Внимание, все билеты распроданы. История двух молодых людей, которые принадлежат к разным мирам. Баби — богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь… Это не просто просмотр фильмов, это возможность почувствовать себя частью большого культурного события, насладиться атмосферой свободы и творчества, погрузившись в мир искусства прямо посреди мегаполиса на высоте птичьего полета. Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя.

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