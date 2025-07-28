Внимание, все билеты распроданы. Джон и Джейн женаты не так долго, но им кажется, что они знают друг о друге все. Однако есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они наемные убийцы, которые работают на спецслужбы разных стран и выполняют особо опасные миссии. Однажды они получают заказ убрать друг друга… Это не просто просмотр фильмов, это возможность почувствовать себя частью большого культурного события, насладиться атмосферой свободы и творчества, погрузившись в мир искусства прямо посреди мегаполиса на высоте птичьего полета. Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя.