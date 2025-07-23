Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса Марселласа Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марселласа Мией. Во второй Марселлас покупает боксёра Бутча Кулиджа, чтобы тот сдал бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности. Это не просто просмотр фильмов, это возможность почувствовать себя частью большого культурного события, насладиться атмосферой свободы и творчества, погрузившись в мир искусства прямо посреди мегаполиса на высоте птичьего полета. Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. *Двери на кинопоказ открываются за 10 минут до начала сеанса.