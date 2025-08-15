Возраст 16+
Игры
Про событие
Внимание, событие отменили. Приходи общаться и играть на английском с Люси — билингвом и опытным преподом. Люси — филолог, учитель самых престижных курсов и школ Москвы и по совместительству секретный агент (настолько умна, находчива и обаятельна). Чувство юмора — уровень С2. Убедиться в этом просто — прийти на клуб. Будут говорить обо всём интересном и актуальном и играть в любимые (и новые неожиданные) игры. На встрече наколдуют атмосферу дружбы и принятия. По традиции, на разговорных клубах не исправляют ошибки. Приглашают ребят от уровня А2+ (говорю и понимаю). Если не уверен в своей компетенции — всегда можно попробовать. Встречи будут проходить летом по пятницам. Количество участников 5-6 Регистрация — https://t.me/Socialize_reg_bot Приходи и зови друзей — они тоже не будут разочарованы. — English speaking club at Cherrylane (Shabolovskaya) is an opportunity: — To discuss fun, exciting, deep and sometimes provocative topics; — To play your favorite games (and some of new and quite unexpected but engaging games, too); — To practice English effectively but in a chill friendly atmosphere where it is impossible to feel embarrassed. What do we know about the host Lucy? She is bilingual She is a philologist and an experienced teacher who has worked in almost all most prestigious schools in Moscow She is fun, deep, witty and altogether a great personality. Where: Shabolovskaya metro station, opposite Gorky Park, where we can have picnics in fine weather. How many people: 5-6 Suggested level of English: A2+ Registration: https://t.me/Socialize_reg_bot
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