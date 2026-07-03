Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. 3 и 4 июля встреча на 10-м этаже легендарного «Дома холостяков», в редакции «Вопросы литературы», чтобы насладиться шикарным видом на Москву, выставкой, посвящённой истории первого московского небоскрёба и творческим личностям, которые в нём обитали. Ну и, конечно, любимым кинокартинам. 03.07 в 19:00 «Джентельмены предпочитают блондинок» с Мерилин Монро 04.07 в 19:00 «Укрощение строптивого» с Челентано Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре — Камерный просмотр фильма в оригинале, с русскими субтитрами — Интерактив: лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника — Бокал шампанского, авторские закуски собственного приготовления + ароматный чай входят в стоимость билета А ещё фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Билет на одного 2700р. Парные билеты — 2500р.