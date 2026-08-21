Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. 21.08 в 19:00 // «Жаркие летние ночи» 22.08 в 15:00 и 19:00 // «Середина 90х» Тебя ждёт: • Лекция о кинокартине и её режиссёре • Камерный просмотр фильма в оригинале, с русскими субтитрами • Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника • Бокал шампанского, авторские закуски собственного приготовления + ароматный чай входят в стоимость билета А ещё фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Билеты 2000р. (парные билеты — 3600р.)