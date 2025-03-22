Возраст 18+
Про событие
Социальная среда формирует человека. Ты слышишь это на каждом углу: от учителей, знакомых, публичных персон и прочих балаболов. В общем, от той самой среды. Однако что это значит? Порою, чтобы разобраться в вопросе и продвинуться дальше, требуется сделать шаг назад. Не менее социальный Вторник приглашает тебя сделать этот шаг и разобраться, что за зверь эта Социальность, и как каждый с нею связан. We live in society, и что с этим делать? На собрании ты узнаешь о драматизме оппозиции «индивид-общество», разных взглядах на природу человека, некоторых причинах вражды социологии и психологии, а также о том, как социальная теория позволяет лучше понять самих себя. Если тебе нравятся остросюжетные истории о концепциях, культуре и науке; если ты хочешь открыть что-то новое в своём окружении и себе — тебе точно сюда. Собрание - это не просто лекция, где тебя затыкают гранитом науки. Помимо лекции, построенной по принципу диалога ведущего с аудиторией, планируются интерактивы и обсуждение, приуроченные к основной концепции вечера. Узнаешь поближе друг друга и себя и вдохновишься на дальнейшие размышления и изыскания. Запись: https://t.me/Champion_of_ash
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