Тема масонства на протяжении нескольких столетий вызывает любопытство у многих непосвящённых. Ходят слухи, что масоны правят миром, что они — самые влиятельные представители человечества и обладают тайным знанием, которое дает им возможность делать свою, а потом и чужую жизнь лучше. В первом отделении ты узнаешь: — Об истории русского масонства, откуда оно пришло и о том, кого считали первым масоном России; — Какие ложи существовали в Москве, а какие в Санкт-Петербурге и по каким деталям на фасадах домов можно увидеть их след в фасадной архитектуре; — Кто из великих мастеров масонства посещал Россию в XVIII веке; — Чем связаны масоны и декабристы; — Почему Пушкина не приняли в знаменитую ложу «Астрея»; — Какие отношения с масонами имели Павел I и Николай II; — Когда и по какой причине запрещали масонские ложи; — Что известно о масонстве с точки зрения науки. — О главных ландмарках и о конституции масонства, о градусах посвящения и о тайной символике, благодаря которой передавали знания друг другу масоны. Второе отделение проходит в формате игрового заседания масонской ложи, на котором ты узнаешь и даже сможешь разгадать, что означают знаменитые символы масонства (циркуль и угольник, Звезда Давида и лучезарная дельта), как проходил обряд посвящения в масонские ложи в прежние времена и как проходит сейчас, что такое масонский алтарь и зачем нужен масонский фартук. Ведущая программы: Александра Ирбе — ученица российского теолога и философа Леонида Мациха, писатель и режиссер, выпускница Литературного института им. Горького, член Союза писателей России. Лекция проходит в историческом подземелье Хитровки.