Предвидение, экстрасенсорика, интуиция. Предсказательный мозг. Поговори о нейробиологических аспектах принятия решений и осуществления выбора. О том, каким образом твой мозг, по последним исследованиям, осуществляет «прощупывание» пространства, осознаёт, понимает время и связывает эти величины. Чем ты руководствуешься, когда принимаешь решение и делаешь выбор, что лежит в основе озарений/инсайтов. Почему тревожность — это хорошо, и как уровень ментального контроля влияет на способность быть в потоке событий.