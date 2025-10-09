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Лекция "Мозг предсказательный" от Людмилы Кравченко

Пространство Section (м. Баррикадная/Арбатская)

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Предвидение, экстрасенсорика, интуиция. Предсказательный мозг. Поговори о нейробиологических аспектах принятия решений и осуществления выбора. О том, каким образом твой мозг, по последним исследованиям, осуществляет «прощупывание» пространства, осознаёт, понимает время и связывает эти величины. Чем ты руководствуешься, когда принимаешь решение и делаешь выбор, что лежит в основе озарений/инсайтов. Почему тревожность — это хорошо, и как уровень ментального контроля влияет на способность быть в потоке событий.

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