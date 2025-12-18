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Лекция «Марк Шагал. Жизнь как чудо»

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

На встрече обсудят, как вопреки бедности, еврейскому происхождению и непопулярному взгляду на мир, Шагал смог добиться руки и сердца дочери одного из самых богатых людей в своём городе, а затем стать всемирно известным художником. Узнаешь: — Какие люди помогли ему на этом пути; — Кто была его муза и где её можно увидеть на картинах; — Какой город занимал особое место в его творчестве; — Что придавало героям его картин способность парить в воздухе. Спикер: Александра Солдатова художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт. Первая за 40 лет моновыставка Марка Шагала в Пушкинском, которая откроется уже 11 декабря. При покупке билета на лекцию, подарят тебе билеты на выставку со скидкой на удобную для тебя дату. И ты сможешь посетить её в один из следующих дней после мероприятия (есть также тариф без билета на выставку).

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