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Лекция-концерт «Эпос Русской Арктики»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Это не просто концерт, и не посиделки. Александр расскажет тебе о творчестве исполнителей былин Пустозерской волости (Нижняя Печора). В этом очаге в фольклорных экспедициях было записано 15 сказителей из 10 селений, 58 былин на 33 сюжета. На встрече ты узнаешь о творчестве нижнепечорских сказителей, чьё исполнение былин ещё удалось зафиксировать. Сейчас этот жанр практически утрачен. В этом году Александр Маточкин полностью распел собрание нижнепечорских былин на 11 местных напевов. Это 26 часов звучания почти 11 тысяч былинных строк. И, конечно, послушаешь былины. Об исполнителе: Александр Маточкин — русский этнический певец, исполнитель, фольклорист, сказитель, собиратель, аранжировщик, переводчик. Участвовал в экспедициях: археологические экспедиции Государственного Эрмитажа на Смоленщину и Псковщину, занимался раскопками позднего каменного и железного века, керамикой. Там же начал самостоятельно собирать устную народную словесность. Ожидается повышение стоимости билетов.

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