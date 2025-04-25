Это не просто концерт, и не посиделки. Александр расскажет тебе о творчестве исполнителей былин Пустозерской волости (Нижняя Печора). В этом очаге в фольклорных экспедициях было записано 15 сказителей из 10 селений, 58 былин на 33 сюжета. На встрече ты узнаешь о творчестве нижнепечорских сказителей, чьё исполнение былин ещё удалось зафиксировать. Сейчас этот жанр практически утрачен. В этом году Александр Маточкин полностью распел собрание нижнепечорских былин на 11 местных напевов. Это 26 часов звучания почти 11 тысяч былинных строк. И, конечно, послушаешь былины. Об исполнителе: Александр Маточкин — русский этнический певец, исполнитель, фольклорист, сказитель, собиратель, аранжировщик, переводчик. Участвовал в экспедициях: археологические экспедиции Государственного Эрмитажа на Смоленщину и Псковщину, занимался раскопками позднего каменного и железного века, керамикой. Там же начал самостоятельно собирать устную народную словесность. Ожидается повышение стоимости билетов.