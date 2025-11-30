Лекция и мастер-класс на больших гобанах от самого медийного российского чемпиона по азиатским интеллектуальным играм, которые погрузят в инсайдерский мир больших мозгов и помогут научиться играть так, чтобы выигрывать с самых первых партий. Правда, что игру го придумал китайский император и какие это имело для него последствия? Сколько дуодециллионов Вселенных потребуется, чтобы записать на каждом атоме одну стандартную партию? Почему доска в клеточку может стоить миллион и как уберечь себя от недобросовестных антикваров? Помогает ли игра го построить империю, как у Джека Ма или Билла Гейтса — и на чем в реальности зарабатывают тренеры, которые обещают прокачать бизнес-мышление? Действительно ли ИИ окончательно и бесповоротно победил человека в интеллектуальных играх или против лома нет приема? Воспользуйся шансом задать давно мучившие вопросы эксперту и научись простым приемам освоения самой сложной в мире стратегии, чтобы влиться в го-сообщество, подсадить друзей и понять, что прошлые увлечения были лишь ступенями на пути к высшему мастерству. Лектор и ведущий мастер-класса: Вадим Филиппов — мастер спорта, 4 дан Российской и Европейской федераций го, чемпион России и двукратный чемпион Москвы в команде по игре го, КМС по шахматам, бронзовый призер России по сёги в личном зачёте, мультиигрок, главный тренер сборной МГУ имени М.В. Ломоносова по го, автор первого российского учебного пособия по го от спортсмена «Игра го. Правила и теория для начинающих». Популяризатор интеллектуального спорта, инициатор развития инклюзивного го в России, создатель крупных интернет-пабликов, посвященных го. Основатель собственной школы. Единственный профессиональный тренер по го — обладатель наград в области бизнеса и предпринимательства.