ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Лекция и мастер-класс по игре го

Антикафе «Белый Лист», Валовая улица, 32/75с2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 12+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Лекция и мастер-класс на больших гобанах от самого медийного российского чемпиона по азиатским интеллектуальным играм, которые погрузят в инсайдерский мир больших мозгов и помогут научиться играть так, чтобы выигрывать с самых первых партий. Правда, что игру го придумал китайский император и какие это имело для него последствия? Сколько дуодециллионов Вселенных потребуется, чтобы записать на каждом атоме одну стандартную партию? Почему доска в клеточку может стоить миллион и как уберечь себя от недобросовестных антикваров? Помогает ли игра го построить империю, как у Джека Ма или Билла Гейтса — и на чем в реальности зарабатывают тренеры, которые обещают прокачать бизнес-мышление? Действительно ли ИИ окончательно и бесповоротно победил человека в интеллектуальных играх или против лома нет приема? Воспользуйся шансом задать давно мучившие вопросы эксперту и научись простым приемам освоения самой сложной в мире стратегии, чтобы влиться в го-сообщество, подсадить друзей и понять, что прошлые увлечения были лишь ступенями на пути к высшему мастерству. Лектор и ведущий мастер-класса: Вадим Филиппов — мастер спорта, 4 дан Российской и Европейской федераций го, чемпион России и двукратный чемпион Москвы в команде по игре го, КМС по шахматам, бронзовый призер России по сёги в личном зачёте, мультиигрок, главный тренер сборной МГУ имени М.В. Ломоносова по го, автор первого российского учебного пособия по го от спортсмена «Игра го. Правила и теория для начинающих». Популяризатор интеллектуального спорта, инициатор развития инклюзивного го в России, создатель крупных интернет-пабликов, посвященных го. Основатель собственной школы. Единственный профессиональный тренер по го — обладатель наград в области бизнеса и предпринимательства.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста