Спектакль про детство в 90-е. Лёха — простой парень. Обычно про таких не ставят спектакли, но театр им. Алехандро Валенсио поставили. Сега, сотки, кассетные плееры — это всё про детство. На спектакле расскажут истории из жизни Лёхи: безответная любовь в детском саду, приключения в школе, переезды по стране, попытки заработать на жизнь. Реквизит и декорации из 90-х нашли на барахолках, в гаражах у друзей, а некоторые вещи отдал сам Лёха.