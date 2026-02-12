ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Лёха

КЦ Хитровка, Подколокольный переулок, 8 с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль про детство в 90-е. Лёха — простой парень. Обычно про таких не ставят спектакли, но театр им. Алехандро Валенсио поставили. Сега, сотки, кассетные плееры — это всё про детство. На спектакле расскажут истории из жизни Лёхи: безответная любовь в детском саду, приключения в школе, переезды по стране, попытки заработать на жизнь. Реквизит и декорации из 90-х нашли на барахолках, в гаражах у друзей, а некоторые вещи отдал сам Лёха.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста