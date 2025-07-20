Тема: Еда. Обсудят лучший десерт в мире, выяснят что лучше - ужин дома или в кафе, поделятся у кого какое самое невкусное блюдо и составят меню для лучшего свидания. Обязательно дадут тебе всю необходимую лексику и будут направлять ход разговора. Разговорный клуб — это идеальная возможность заговорить на иностранном языке в уютной обстановке и познакомиться с новыми интересными людьми. В ролях: Ася — 11 лет французской гимназии и пройденный международный экзамен DELF на уровень B2 по французскому языку. Полина — студентка 3 курса лингвистического факультета и любительница моды. Уровень языка: А2 Угощения: клубника, бокал вина, чай, канапе с форелью.