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Латиноамериканский вечер и танцы в высотке

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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от 2900₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Концерт трио Sol Karibe, несущий настоящий дух Карибов в самое сердце Москвы. Тебя ждёт вечер, где невозможно усидеть на месте: страстное латинское звучание, живая музыка, завораживающие ритмы сальсы, бачаты и самбы. Sol Karibe — это профессиональные музыканты с собственным стилем, оригинальными аранжировками и невероятной энергетикой. В их исполнении любимые хиты на испанском, русском, английском и итальянском языках звучат по-новому — ярко, тепло и по-настоящему танцевально. В программе: — Популярные хиты в стиле Latino, Pop, Jazz Fusion и Bossa Nova — Искренние эмоции, живое звучание, атмосфера праздника — И конечно танцы По всем вопросам, напиши менеджеру в вотсап +79169824382

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