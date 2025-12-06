Концерт трио Sol Karibe, несущий настоящий дух Карибов в самое сердце Москвы. Тебя ждёт вечер, где невозможно усидеть на месте: страстное латинское звучание, живая музыка, завораживающие ритмы сальсы, бачаты и самбы. Sol Karibe — это профессиональные музыканты с собственным стилем, оригинальными аранжировками и невероятной энергетикой. В их исполнении любимые хиты на испанском, русском, английском и итальянском языках звучат по-новому — ярко, тепло и по-настоящему танцевально. В программе: — Популярные хиты в стиле Latino, Pop, Jazz Fusion и Bossa Nova — Искренние эмоции, живое звучание, атмосфера праздника — И конечно танцы По всем вопросам, напиши менеджеру в вотсап +79169824382