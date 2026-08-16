Возить грузы по космосу — дело непыльное. Загрузили с одной станции, вышли в космос, сели в криостазис, вышли из криостазиса, вышли из космоса, выгрузили. Оплата труда сносная, а больше ничего и не надо. Такое же должно было быть дело на горнодобывающей базе на астероиде Ипсилон 14. Только вот человек на этой базе пропал, ни следа от него не осталось. Ну, пока рабочие загружают руду к отправке, можно и поискать его, раз начальница станции беспокоится. Что там про жёлтую жижу? Количество игроков: от 4-х до 5-ти Система: Мазершип (Mothership) Подходит для новичков. Персонажи будут созданы в начале игры. Игра проходит на русском языке с английскими материалами. Записаться на игру можно напрямую у мастера.