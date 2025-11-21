В эту пятницу тебе предлагают к просмотру фильм «Франкенштейн» 2025 г. Виктор Франкенштейн, блестящий, но одержимый наукой исследователь, проводит чудовищный эксперимент, в результате которого рождается живое существо. Однако последствия этого опыта становятся катастрофой как для самого учёного, так и для его творения. Горячая новинка от Netflix режиссёра Гильермо дель Торо. Жуткий, но шикарный визуальный ряд, леденящая душу атмосфера. Кино на тему рассуждения о катарсисе жизни – смотреть обязательно!