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Ламповая кинопятница

Котобюро
Садовая-Кудринская ул., 21, стр. 4

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В эту пятницу тебе предлагают к просмотру фильм «Франкенштейн» 2025 г. Виктор Франкенштейн, блестящий, но одержимый наукой исследователь, проводит чудовищный эксперимент, в результате которого рождается живое существо. Однако последствия этого опыта становятся катастрофой как для самого учёного, так и для его творения. Горячая новинка от Netflix режиссёра Гильермо дель Торо. Жуткий, но шикарный визуальный ряд, леденящая душу атмосфера. Кино на тему рассуждения о катарсисе жизни – смотреть обязательно!

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