ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Лагерь дружбы

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Социально-психологический проект «Межличка» приглашает тебя посетить новый формат, объединяющий людей. «Лагерь дружбы» — это место, где всё ярче и беззаботнее! Здесь ты погружаешься в атмосферу детства, играешь в активные игры, объединяешься с другими и находишь новых друзей. А ещё это про налаживание контакта с внутренним ребёнком — своей творческой, спонтанной и умеющей радоваться частью. Данный формат создан специально для тех, кто хочет ощутить радость от живого общения, насладиться моментом, вспомнить забытые развлечения и обрести новый круг общения. У тебя будет возможность принять участие в объединяющих играх с другими участниками и тем самым знакомиться друг с другом. Игры взяты из программ лагерей, тренингов и просто из детства. Оплата делится на две части: 800 руб. стоит билет на мероприятие (оплачивается при записи) + тариф циферблата 4,5руб./1 минута (оплачивается на месте после события). В стоимость входят как участие в событии, так и кофе, чай, печенье.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста