Социально-психологический проект «Межличка» приглашает тебя посетить новый формат, объединяющий людей. «Лагерь дружбы» — это место, где всё ярче и беззаботнее! Здесь ты погружаешься в атмосферу детства, играешь в активные игры, объединяешься с другими и находишь новых друзей. А ещё это про налаживание контакта с внутренним ребёнком — своей творческой, спонтанной и умеющей радоваться частью. Данный формат создан специально для тех, кто хочет ощутить радость от живого общения, насладиться моментом, вспомнить забытые развлечения и обрести новый круг общения. У тебя будет возможность принять участие в объединяющих играх с другими участниками и тем самым знакомиться друг с другом. Игры взяты из программ лагерей, тренингов и просто из детства. Оплата делится на две части: 800 руб. стоит билет на мероприятие (оплачивается при записи) + тариф циферблата 4,5руб./1 минута (оплачивается на месте после события). В стоимость входят как участие в событии, так и кофе, чай, печенье.