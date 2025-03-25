-5% по промокоду NEWBIE на первый визит. Встреча-тренинг для тех, кто испытывает трудности с принятием решений и не знает на что опереться в выборе. Человек принимает десятки решений каждый день. Одни привычны, другие тревожат. Какие-то кажутся мелкими: салат или булочка? Другие пугают своей глобальностью: как развиваться дальше? Что выбрать, а от чего отказаться? За каждым таким выбором стоят ценности человека, его мысли, чувство вины или долга, убеждения, желания и стремления. Лаборатория — это возможность взглянуть на свою жизнь под новым углом. Вместо бесконечного поиска «правильного» пути ты научишься определять, какие ориентиры действительно важны. На встрече ты: - Узнаешь, как работает механизм выбора: на чем основывается - Разберёшься, как устроен внутренний конфликт, поймёшь, как его можно разрешить - Познакомишься со своими желаниями и ценностями с помощью арт-практик - Поймешь, как можно интегрировать противоречивые желания, чтобы ощущать удовлетворение и личный успех на своей жизненной траектории Ведущая: Анастасия Живых — психолог, арт-терапевт, бизнес-тренер.