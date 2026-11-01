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Ла-Ла Ленд: когда мечта и любовь идут разными дорогами

Тёплое место, Новокузнецкая улица, 1с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Встреча киноклуба «Проекция», на которой посмотрят и обсудят фильм «Ла-Ла Ленд». Себастьян — страстный поклонник классического джаза, мечтающий открыть собственный клуб. Миа — начинающая актриса, которая каждый день ходит на прослушивания, а по вечерам разливает кофе. Их встреча в шумном Лос-Анджелесе — это искра, которая зажигает в обоих надежду: может быть, вместе у них всё получится? Но чем ярче разгораются их мечты, тем сложнее становится сохранять близость: успех одного всё чаще означает жертву для другого. Обсудят: • Как амбиции и личные цели становятся источником напряжения в паре — и как найти решение; • Где проходит граница между поддержкой партнёра и потерей себя: как не раствориться в чужих мечтах и не обесценить стремления близкого; • Что помогает паре оставаться «мы» в условиях конкуренции и дефицита времени. Встречу проведёт опытный социальный психолог, эксперт в межличностных отношениях и создательница социально-психологического проекта Межличка — Волкова Елизавета. Стоимость делится на несколько частей: 1. 500р. — билет, оплачивается организатору при записи. В него входят полноценный кинопросмотр и далее обсуждение фильма совместно с психологом; 2. Тариф пространства «Тёплое место» оплачивается в день посещения (350р./час). В него входят безлимитные напитки и угощения.

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