Добро пожаловать в атмосферу La La Land — мира романтики, где каждый может стать героем своей истории любви. Что тебя ждёт: — Пластилиновое свидание и зона загса — Kiss Cam и бутылочка — Браслеты для знакомств — Зона таро и создание валентинок — LovePong — романтичная версия бирпонга — Тематический плейлист с медляками — Сахарная вата и фотобудка — Конкурс — Perfect Match Все интерактивы включены в стоимость билета. FC/DC