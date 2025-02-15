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La La Land by Project M

Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Добро пожаловать в атмосферу La La Land — мира романтики, где каждый может стать героем своей истории любви. Что тебя ждёт: — Пластилиновое свидание и зона загса — Kiss Cam и бутылочка — Браслеты для знакомств — Зона таро и создание валентинок — LovePong — романтичная версия бирпонга — Тематический плейлист с медляками — Сахарная вата и фотобудка — Конкурс — Perfect Match Все интерактивы включены в стоимость билета. FC/DC

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