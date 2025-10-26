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«La Belle Epoque»: Лекция эксперта моды Екатерины Свириной

Frenchie на Тверской, Тверская улица, 15

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+

Про событие

«Прекрасная эпоха» — это время, когда Европа танцевала, наслаждалась миром и переживала невероятный расцвет искусств. Но за внешней роскошью скрывались великие перемены, навсегда освободившие женщину от оков. На вечере раскроются главные секреты эпохи: — Революция Силуэта: поговоришь о великих кутюрье, ставших пророками новой эры, — от Поля Пуарэ, который освободил женщину от корсета, до Мадлен Вайонэ, сделавшей греческий хитон символом модерна. — Секреты вечной классики: узнаешь, почему великие мировые события (от Олимпийских игр до зарождающейся автомобильной гонки!) изменили крой одежды. — Эра глянца и зарождение бьюти-империй: именно тогда мир узнал о силе рекламы и глянца. О лекторе: Екатерина Свирина — эксперт в области моды, педагог. Окончила МГУ, Философский факультет, программа «Теория и индустрия моды» и London college of fashion «fashion trend course». Екатерина более 15 лет работала в модной индустрии России, США, Италии и других стран Европы, в том числе роли фэшн продюсера и управляющего фэшн редактора журнала Cosmopolitan. Приглашенный преподаватель программ МГУ, ВШЭ, РЭУ им. Плеханова.

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