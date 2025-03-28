Вечер, когда можно быть настоящим, слушать песни, стихи и свой внутренний голос. Ты знаешь «Вахтанговский Практикум»? Это независимый театр. Но в этот раз не жди занавеса, грима или софитов. Квартирник «Стихи в большом городе» — место, где незнакомцы перестают быть чужими. Здесь актёры и зрители встречаются, чтобы узнать друг друга и самих себя через музыку, поэзию и душевное общение. Это вечер, когда можно быть настоящим, слушать песни, стихи и свой внутренний голос, а за порогом останется суета города. Если ты привык видеть артистов на сцене, но тайно мечтаешь познакомиться с ними лично, если твои друзья без конца заняты, а хочется собраться большой компанией и поболтать о жизни, если ты ценишь хорошую музыку и любишь поэзию, то ты по адресу. 18.00 — сбор гостей на вкуснейший чай от настоящего чайного мастера 19.00 — начало мероприятия По промокоду ИДУВТЕАТР скидка 15% на билеты