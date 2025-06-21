Песни у костра, хороводы и пламенные танцы, длинные летние ночи, когда хочется остановить время и задержаться в моменте как можно дольше… В ресторане ENO Bistro группы Folk Team уверены: вернуться в прошлое, в условный «2007», куда легче, чем кажется — при помощи группы Settlers из северной столицы, участников фестивалей Stereoleto, Дикая Мята, Moscow Jazz Festival и др. Уже в эту субботу гости ресторана отправятся в путешествие по времени и поностальгируют по былым временам — а также обретут веру в предстоящие — с малым составом группы, которая представит свою акустическую программу. Хедлайнеры концерта — песня «Частушки», ставшая саундтреком к сериалам ТНТ и Premier, а также «Играешь-таешь» и «Птичка», завирусившиеся в социальных сетях. Settlers — это музыка, построенная на настоящем русском и этническом фольклоре, джазовых грувах и гипнотических гармониях. Группа вдыхает в традиционные песни современность и свободу. Редкий случай, когда танцы, трансовые хороводы, инди, джаз, грувы и русская душа соединяются во что-то цельное и новаторское.