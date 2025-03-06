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Вечером 6 марта для тебя сыграют музыканты из Москвы и Архангельска. В программе прозвучит авторская музыка, а так же известные джазовые стандарты в авторской обработке. Приходи, чтобы услышать необыкновенное сочетание Северного и Московского звучания. Состав: Труба, Давид Литовченко Фортепиано, Дениз Синджар Контрабас, Эдуард Педань Барабаны, Матвей Мокрушин
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