Группа Кувалда, короли трэш-метала и повелители безумия. В этот вечер Сергей Любавин и его ударная бригада вскроют самые дальние и пыльные архивы предприятия. Тебя ждут песни, которые годами не звучали со сцены, а некоторые вспоминаются только во время вьетнамских флэшбэков. Пришло время снова вдохнуть полной грудью запах Газа, вспомнить вкус настоящего Мяса, пережить очередной Дебош и убедиться, что техника безопасности по-прежнему существует исключительно для того, чтобы её нарушать. Но не волнуйтесь - после небольшой передышки начнётся вторая часть вечера, где прозвучат самые любимые и проверенные временем боевики группы. Без главных хитов домой не уйдёт никто. Готовьтесь к самой вкусной порции трэш-хардкора этой осени.