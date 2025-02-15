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Купидон тебе в сердечко: костюмированная вечеринка

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

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5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Путешествие в чарующий мир Древней Греции! Дресс-код мероприятия: «Мифы и легенды Древней Греции». Афродита, Купидон или может быть Дионис — выбирай, кем хочешь стать на этот вечер. На ивенте станешь свидетелями битвы гладиаторов: в винном баттле будут сражаться автохтонные сорта из Греции и Македонии. Попробуешь их и решишь, кто же одержит победу. Гости поделятся друг с другом мифами о любви и вине. А после, когда звезды займут свое место на небесах, соберутся для симпозиума — за чашами вина будут вести философские беседы о судьбах человеческих и пути жизненном. Или просто потанцуют. В стоимость билета включены 5 образцов вин, а также фуршет. Время: 18:00-00:00 Язык: русский Место: Taste&Talk бар (ул.Бахрушина, 12с2, м. Павелецкая) Язык: Русский Месяц: Февраль

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