Если и есть музыка, с которой можно прожить и горе, и радость, быть вместе в болезни и здравии, в богатстве и бедности, то это музыка Radiohead. Это вечер, посвящённый одной из самых необычных и влиятельных групп альтернативной сцены. Может, и не каждый из них — крип (creep), но вместе они создали один из самых культовых рок-альбомов, а после не сломались под тяжестью собственного успеха, а сумели заново открыть себя. Мероприятие подойдёт не только лютым фанатам, но и всем ценителям хорошей музыки, авторских безалкогольных коктейлей, веганской кухни и дружеской атмосферы квартирника. Что тебя ждёт: — Квартирник — живое исполнение песен Radiohead: фортепиано, гитара и голос. Сольные выступления и дуэты. После будет открытый микрофон и караоке. — Винил — послушаешь альбомы так, как их задумывали создатели: на виниле, от первой композиции до последней, в правильном порядке. — Лекция — живой репортаж о поездке на концерт недавнего тура Radiohead. Без денег, без визы и без понятия, как всё это провернуть (но успешно!) — Коктейли — три авторских безалкогольных напитка, вдохновлённых творчеством группы. Неважно, знаешь ли ты каждый трек с OK Computer и Kid A или только начинаешь знакомство с Radiohead. Здесь найдётся место каждому, кто любит музыку и необычные культурные события.